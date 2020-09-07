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Бородинский хлеб оказался недостаточно полезным

08:47
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Ни один образец не содержал в себе достаточно витаминов

Специалисты Роскачества проверили бородинский хлеб, который продается на прилавках российских магазинов.

Для исследования отобрали 26 марок отечественного производства стоимостью от 4,33 рубля до 20,99 рубля за 100 грамм. Результаты экспертизы показали, что ни один образец не соответствовал требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов.

"По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов (В1, В2, В3 и Е) в бородинском оказалось маловато", - говорится в сообщении Роскачества.

Во всем остальном товар не вызвал нареканий. в ходе проверки не были обнаружены консерванты и улучшители вкуса и не были найдены опасные микроорганизмы. Бородинский хлеб признан безопасным для здоровья.

"Замечания у экспертов к бородинскому хлебу возникли только по наличию ненормируемых пестицидов: циперметрина, малатиона и пиримифос-метила. В хлеб они могут попасть из растительного сырья (мука). Их присутствие выявлено у нескольких торговых марок", - отметили специалисты.

В Роскачестве объяснили, если хлеб приготовлен по ГОСТу, то он будет называться бородинским, если по ТУ, то название может быть изменено: "бородинский новый", "Бородино" и т.д.

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