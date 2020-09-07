Австралийцы определили сильную сторону российской вакцины от COVID-19

Эксперты оценили препарат

Иностранные издания во всю освещают результаты исследований российской вакцины от коронавируса. На этот раз об отечественном препарате "Спутник V" написал австралийский журнал Conversaition.

Основной вывод, которые сделали австралийцы о российской вакцине – она не просто эффективна, но при этом безопасна. При этом в издании отметили, что ее эффективность не снижается из-за транспортировки.

Также журналисты из Австралии отметили, что "Спутник V" способен вызывать у иммунитета долгосрочную реакцию, что означает защиту от коронавируса длиной в несколько лет, передает The Conversation.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"