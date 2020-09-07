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Австралийцы определили сильную сторону российской вакцины от COVID-19

08:42
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Эксперты оценили препарат

Иностранные издания во всю освещают результаты исследований российской вакцины от коронавируса. На этот раз об отечественном препарате "Спутник V" написал австралийский журнал Conversaition.

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Основной вывод, которые сделали австралийцы о российской вакцине – она не просто эффективна, но при этом безопасна. При этом в издании отметили, что ее эффективность не снижается из-за транспортировки.

Также журналисты из Австралии отметили, что "Спутник V" способен вызывать у иммунитета долгосрочную реакцию, что означает защиту от коронавируса длиной в несколько лет, передает The Conversation.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 26,2 миллиона человек, 867 тысяч из них скончались.

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