Адвокат Добровинский отреагировал на прогнозы по приговору для Ефремова

Ранее актер и его защитник предположили, каким может быть приговор

Адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы семьи Сергея Захарова, прокомментировал прогнозы о приговоре Михаила Ефремова.

Сам актер считает, что его могут приговорить к восьми годам колонии. При этом защитник артиста Эльман Пашаев уверен, что решение суда окажется более мягким – пять или шесть лет заключения.

Добровинский призвал не делать прогнозов, а дождаться решения суда и узнать приговор, передает "Говорит Москва". "Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далек от того чтобы, не имея никаких оснований, о чем-то судить. […] Для чего нам сегодня говорить, что будет? Давайте дождемся вторника, и все услышим. Я очень отрицательно отношусь к высасыванию из пальца любых моментов, для чего это — я не понимаю", - заявил юрист.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако впоследствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Позже Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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