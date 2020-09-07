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"Я - бомж": бывшая теща Пригожина пожаловалась на бедность

09:03
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Экс-супруга продюсера влезла в долги

Бывшая теща Иосифа Пригожина рассказала, что она с трудом сводит концы с концами. 
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселили из квартиры

"Я сначала нагрею электрическую простыню, а только потом ложусь. Тут в сентябре очень холодно. Дом не утеплен. Он - летний. У меня ноги болят. Нет прописки. Я - бомж. Неизвестно, где я буду дальше жить", - рассказала Светлана Соколова в программе "Звезды сошлись". 

Раньше женщина жила в трехкомнатной квартире в Москве, но ей пришлось оттуда съехать. Ее дочь - Елена Соколова - задолжала несколько миллионов рублей одной микрофинансовой организации и лишилась квартир, в том числе той, которая ей досталась после развода с Пригожиным. 

Знаменитый продюсер считает, что его первая супруга, которая родила от него сына и дочь, влезла в долги из-за своего возлюбленного, пытавшегося построить бизнес. 

По данным СМИ, Иосиф Пригожин снимает дочке от Соколовой квартиру. Он пытался решить проблемы экс-жены, но безуспешно. "Я ходил в ту организацию, обращался в полицию, но мне сказали, чтобы я не вмешивался. Я точно понял, что их кто-то крышует", - объяснил продюсер. 

О своей бывшей теще Пригожин отзывался хорошо. Мол, она добрый человек, который пострадал из-за своей родни. Почему он не помогает пожилой женщине, неизвестно.

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