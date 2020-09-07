К поиску 11 туристов в горах Сочи привлекли авиацию

Среди пропавших – трое взрослых и восемь детей

Группа туристов, состоящая из трех взрослых и восьми детей, пропала в горах Сочи.

По данным МЧС, туристы вышли на прогулку утром 6 сентября, из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на южном склоне "Розы Хутор" и не вернулись.

По информации источника "Интерфакса", пропавшие туристы – это группа спортсменов из Твери, которая занимается роликовыми лыжами. Мобильный телефон с собой взял только тренер. Все остальные оставили средства связи в номерах, так как связь в горах ловит плохо.

Разыскивать пропавших начали в ночь на 7 сентября. В поисках принимают участие спасатели, авиация и конно-кинологический отряд. В общей сложности к операции привлечены 64 человека и 12 единиц техники.

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