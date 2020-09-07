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Что такое "синдром стервозного лица" и как от него избавиться

09:29
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Физиогномист рассказала, почему у некоторых людей вечно недовольный вид

Выражение лица человека в спокойном состоянии порой может казаться окружающим недовольным, злым или презрительным. Почему так происходит, рассказала физиогномист и психолог Светлана Филатова.

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Специалист объяснила, что со временем люди развивают те мимические мышцы, которые используют чаще всего. Из-за этого лицо может приобретать такой вид, будто человек испытывает негативные эмоции, но это не так. Подобный феномен называется "синдромом стервозного лица".

"В чем отличие такого лица – это напряженное нижнее веко, неулыбающиеся глаза, чаще всего ‒ поджатые губы, как когда человек злится, сведенные брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа", - рассказала Филатова.

Она отметила, что подобные признаки могут появляться не только из-за частого недовольства, но и, например, из-за плохого зрения. Однако не обязательно мириться с подобной особенностью своего лица – ее можно исправить.

Физиогномист посоветовала чаще радоваться и улыбаться, а также стараться больше раскрывать глаза. Также хорошие результаты дает гимнастика для лица, благодаря которой можно поднять уголки губ и убрать нахмуренный вид, сообщает Радио Sputnik.

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