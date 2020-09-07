ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разработчик вакцины раскрыл сроки победы над COVID-19 в России

09:44
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Это произойдет, когда у россиян сформируется протективный популяционный иммунитет

Россия сможет справится с коронавирусом к лету 2021 года.
Собянин опроверг сообщения о второй волне коронавируса в России

Об этом сообщил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Российские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса еще задолго до пандемии. Изначально они работали над вакциной от вируса MERS, но в результате она стала прообразом вакцины от нового коронавируса.

Гинцбург отметил, что за год российские мощности смогут произвести 80 миллионов доз вакцины, что даст большой процент защищенных от инфекции людей.

"Это создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции", - сказал ученый в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом постоянные потери и сражения будут происходить до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Первыми прививку добровольно получат медики и учителя. Массовая вакцинация в Москве началась 5 сентября, в целом по России она стартует в середине месяца. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

27 августа глава государства сообщил, что в сентябре в России появится второй препарат от коронавируса, над которым работают в НИИ "Вектор" в Новосибирске.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.