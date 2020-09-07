Разработчик вакцины раскрыл сроки победы над COVID-19 в России

Это произойдет, когда у россиян сформируется протективный популяционный иммунитет

Россия сможет справится с коронавирусом к лету 2021 года.

Об этом сообщил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Российские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса еще задолго до пандемии. Изначально они работали над вакциной от вируса MERS, но в результате она стала прообразом вакцины от нового коронавируса.

Гинцбург отметил, что за год российские мощности смогут произвести 80 миллионов доз вакцины, что даст большой процент защищенных от инфекции людей.

"Это создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции", - сказал ученый в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом постоянные потери и сражения будут происходить до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Первыми прививку добровольно получат медики и учителя. Массовая вакцинация в Москве началась 5 сентября, в целом по России она стартует в середине месяца. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

27 августа глава государства сообщил, что в сентябре в России появится второй препарат от коронавируса, над которым работают в НИИ "Вектор" в Новосибирске.

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