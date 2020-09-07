Зуева показала "беременное" фото после слухов о расставании с Козловским

Звезда с дочкой живут в США

В Сети появились слухи о расставании актеров Ольги Зуевой и Данилы Козловского, у которых в марте родилась дочка Ода Валентина. На фоне этих сплетен актриса опубликовала в Instagram фото, сделанное год назад во время беременности.

Зуева позирует на берегу моря в красном платье. Она держится за округлившийся животик и еле заметно улыбается. "Это платье пока не застегивается. Но я не теряю надежды", - написала звезда.

Журналисты и поклонники ждали, что Ольга Зуева прокомментирует слухи о расставании с возлюбленным, однако она решила не затрагивать эту тему. Наверное, найдутся люди, которые увидят в посте Зуевой намек на отношения с Козловским. Мол, она не теряет надежды на лучшее. Но лучше не гадать на кофейной гуще и дождаться внятных комментариев.

Недавно Telegram-канал "Закулисье" сообщил, что Козловский уже полгода встречается с актрисой Оксаной Акиньшиной. Telegram-канал Peopletalk уверяет, что их роман начался на съемках фильма, где Козловский выступал в качестве режиссера. По данным портала, Зуева останется жить в Нью-Йорке, а актер намерен навещать ее и помогать с воспитанием ребенка. Параллельно Козловский якобы налаживает отношения с тремя детьми Акиньшиной.

Зуева и Козловский начали встречаться в 2015 году. Ради возлюбленного Зуева вернулась в Россию из США, где она училась и работала. Сначала они жили в Петербурге, потом перебрались в Москву.

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