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Мужчина хотел убить муху, но в результате взорвал дом

09:39
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Необычный случай приключился с жителем Франции

Пожилой мужчина во время обеда заметил в своем доме муху и решил избавиться от неприятного соседства. Для этого француз выбрал электронную мухобойку.
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Мужчина не заметил, что в доме протекает газовый баллон. В результате искра, которую мухобойка дала в процессе работы, привела к мощному взрыву, который разрушил кухню и часть крыши.

В результате неудачливого француза госпитализировали в больницу Либурна. Врачи сообщают, что 80-летний мужчина отделался ожогом руки, передает The Mirror.

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