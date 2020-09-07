СМИ узнали, за что судили адвоката Пашаева

С защитника Ефремова недавно сняли судимость

Журналистам удалось выяснить подробности о судимости адвоката Эльмана Пашаева. Оказалось, что на защитника Михаила Ефремова было заведено уголовное дело из-за побоев и угроз.

Сообщается, что у Пашаева попросила помощи фигурантка уголовного дела. Женщина рассказала адвокату, что пытается забрать свои деньги у человека, который не исполнил обязательства. По материалам уголовного дела, Пашааев вместе с двумя мужчинами пригласил должника в свой дом.

"Во исполнение преступного умысла, неустановленное лицо демонстрировало неустановленный предмет, похожий на нож, высказывая совместно с Пашаевым угрозы убийством — зарезать, убить, вывезти в лес, и Пашаев в это время продолжал высказывать требования признать наличие долга", - сообщает КП.

В результате должник рассказал о случившемся в полиции, и на адвоката завели дело по статье 330 "Самоуправство" Уголовного кодекса России. Юрист частично признал свою вину и возместил материальный вред, его приговорили к условному сроку. Отмечается, что с Пашаева сняли судимость за четыре дня до начала процесса по делу актера Михаила Ефремова.

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