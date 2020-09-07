Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь

Один из пропавших детей смог дозвониться родителям

Туристы, пропавшие в горах Сочи, вышли на связь. Об этом сообщает прокуратура региона. Накануне в Краснодарском крае с маршрута сошла группа из одиннадцати человек. Большинство из них - дети. Поиск вели несколько десятков спасателей и добровольцы.

В горах Сочи десятки спасателей всю ночь и всё утро искали пропавших туристов. Прочёсывали каждый метр. Накануне здесь заблудились 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет. Все они - ученики спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. В походе их сопровождали тренеры.

Рано утром они пешком отправились из посёлка Эсто-Садок в Адлерском районе к озеру на Розе Пик. Но до позднего вечера так и не вернулись и не вышли на связь. Ближе к полуночи взволнованные родители позвонили в МЧС – спасатели сразу же начали поиски.

"По информации оперативного дежурного Розы Пик, маркированные маршруты и берег озера обследованы спасателями на квадроциклах. Результатов поиски не дали. Спланировано привлечение авиации МЧС России – вертолёта Ми-8 со спасателями на борту. Также организовано выдвижение конно-кинологических расчетов для проведения поисковых работ в труднодоступных местах", - заявил Никита Гавриляк, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Озеро, куда направились туристы, находится на высоте 2320 метров, местами там нет связи. Заблудиться группа могла из-за тумана, который опустился в горы после дождя. Такая погода осложнила и поиски. В посёлке Красная Поляна развернули оперативный штаб. Помимо спасателей, в нем работали представители городской администрации и всех экстренных служб.

"Расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи", - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Следственном комитете и прокуратуре Краснодарского края организовали проверку. К поискам также подключились волонтёры - всего пропавшую группу искали почти 200 человек. Спортсмены, предположительно, выбрали нестандартный маршрут для похода. Отследить его удалось по камерам. Только сегодня около 11 часов утра один из пропавших детей смог дозвониться родителям и сообщить о местонахождении группы. Сейчас туда отправились сотрудники МЧС.

Полина Кастрицкая, Георгий Куршубадзе, "ТВ Центр".

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