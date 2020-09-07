ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новороссийск ушел под воду: мощные ливни затопили улицы города

11:48
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Тем временем в Анапе сильным потоком смыло пляж

Кубань находится во власти мощного циклона. Дожди обрушились сразу на несколько городов – Краснодар и Анапу. А в Новороссийске выпала двухмесячная норма осадков. Ливневая канализация не справилась с таким напором.  Местами воды было по пояс.

Туристам в курортной зоне Краснодарского края накануне было совсем не до отдыха. Куда важнее просто устоять на ногах и не быть смытым прямо с городской улицы. На южный берег обрушился тропический ливень, который моментально затопил улицы. Стремительным потоком смывало с обочины даже автомобили.

Новороссийск - в эпицентре непогоды. За несколько часов на город обрушилась двухмесячная норма осадков. Воды по пояс, сотни машин глохли посреди улицы в бурлящем потоке. Выбраться из водяного плена водителям помогали не только спасатели, но и прохожие. Некоторые автовладельцы покидали машины через окна и люки на крыше. Местные жители признаются - такого разгула стихии не видели несколько лет.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия урагана
Последствия урагана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.