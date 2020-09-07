Новороссийск ушел под воду: мощные ливни затопили улицы города

Тем временем в Анапе сильным потоком смыло пляж

Кубань находится во власти мощного циклона. Дожди обрушились сразу на несколько городов – Краснодар и Анапу. А в Новороссийске выпала двухмесячная норма осадков. Ливневая канализация не справилась с таким напором. Местами воды было по пояс.

Туристам в курортной зоне Краснодарского края накануне было совсем не до отдыха. Куда важнее просто устоять на ногах и не быть смытым прямо с городской улицы. На южный берег обрушился тропический ливень, который моментально затопил улицы. Стремительным потоком смывало с обочины даже автомобили.

Новороссийск - в эпицентре непогоды. За несколько часов на город обрушилась двухмесячная норма осадков. Воды по пояс, сотни машин глохли посреди улицы в бурлящем потоке. Выбраться из водяного плена водителям помогали не только спасатели, но и прохожие. Некоторые автовладельцы покидали машины через окна и люки на крыше. Местные жители признаются - такого разгула стихии не видели несколько лет.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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