На воскресных акциях протеста в Белоруссии задержали более 600 человек

Об этом сообщили в МВД республики

В Белоруссии участники незаконных воскресных акций устраивали провокации в отношении правоохранителей. Как сообщили сегодня в МВД республики, задержано более 600 человек. Несмотря на попытки дестабилизировать обстановку, митинги оппозиции становятся менее многочисленными. В отличие от акций сторонников единения Белоруссии.

В Белоруссии - национальный праздник. День письменности. Все, кому дорого сохранение традиционной культуры, встретили его народными гуляниями и ярмарками. Сторонники революционных реформ - акробатическими этюдами. Молодые люди театрально грызли морковку, бегали с вениками, падали на брусчатку.

В странных телодвижениях, оказывается, требование к Лукашенко уйти в отставку. Всё это шоу - под песню о погибших во время войны партизанах и жертвах Хатыни. Выглядело цинично.

Мирными, на чем настаивает оппозиция, акции протеста в Минске, можно назвать с большим трудом. Вот толпа по команде бросается прорывать оцепление. Молодежь лезет в драку с милиционерами. И открыто провоцирует ОМОНовцев, срывающих плакаты с нецензурными репликами.

А вот еще доказательство якобы мирных намерений оппозиции. Во время задержаний милиционеры остановили машину. Хозяин убежал. В багажнике нашли топор, плакаты, говорящие сам за себя, и ножи. Два из них - для метания. В МВД Белоруссии говорят - о возможном обострении и провокациях они в курсе. Готовы дать отпор, если потребуется. Но в очередной раз призывают образумиться.

"Попытка сменить власть на улице - это очень плохо для любого народа, это отбрасывает любой народ на 15-20 лет назад, всегда наступают разруха, голод, мародёрство, бандитизм после любой революции, но никогда и никому от нее хорошо не было, кроме тех, кто ее заказывал", - заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Лидеры оппозиции поддерживают своих сторонников онлайн. Правда, складывается впечатление, что собрались совсем не те люди, кому можно доверить управление государством.

"Мы вместе, как и весь белорусский народ, мы благодарим всех, кто продолжает выходить на демонстрации, кто так или иначе участвует в протестах", - заявила Светлана Тихановская.

Накануне еще одна представительница оппозиции - Ольга Ковалькова - уехала в Польшу. И во время встречи с белорусской диаспорой, возможно, случайно проговорилась, что в Белоруссии уже давно готовился переворот. "Сценарий этого года был идеальным сценарием, идеальным планом , который сейчас привел к таким изменениям, поверьте, такого в Белоруссии никогда не было", - сказала она.

Политологи говорят, что этот сценарий - точная копия цветных революций. Вот только простым людям, искренне желающие перемен, достанется роль пешек в большой геополитической провокации.

"Это должно по идее многих отрезвить, те, кто сомневался в том, что технологию "идеального шторма" можно реализовать в любой момент, в любой стране, при любом обществе, и при любом политическом строе. Вот сейчас вы увидели, как это делается", - прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

За исключительно мирное решение кризиса в Белоруссии вместе с оппозицией, как обычно, высказывается и Запад. И в доказательство тому НАТО перебросило в Литву, вплотную к границам с восточным соседом танки "Абрамс" и бронемашины типа "Бредли". Всего более 40 единиц. В штаб-квартире альянса комментировать эти маневры отказались.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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