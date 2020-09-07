Протестующие в США пришли на "мирный" митинг с ножами

В полицейских летели камни и бутылки, те в ответ распылили слезоточивый газ

Массовые беспорядки в американском штате Портленд являются неприкрытым бунтом. Такое заявление сделали в местном отделении полиции. Протестующие изначально не были настроены на мирный протест - имели при себе защитную экипировку, ножи и бутылки с зажигательной смесью. Во время стычек с полицией один из демонстрантов бросил горючую смесь себе под ноги и загорелся.

Толпа в панике. В первые секунды потушить одежду на человеке окружающие пытаются руками, металлическим щитом. Не удается. Ведь горит зажигательная смесь из разбившейся бутылки – сбить пламя помогает только огнетушитель.

К этой акции против расовой дискриминации и полицейского насилия в городе Портленд манифестанты подготовились. Кроме плакатов с привычными лозунгами Black lives matter многие взяли с собой петарды, ножи, надели защитную экипировку. В полицейских летели камни и бутылки – те в ответ распылили слезоточивый газ. В итоге задержаны около 50 участников беспорядков.

Разгонять толпу пришлось и в городе Рочестер - там спусковым крючком стала гибель Дэниэла Пруда. Афроамериканец был задержан полицией в марте. По данным местной прессы, он без одежды бегал по улице в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражен коронавирусом. Прибывшие патрульные надели ему на голову мешок и прижали к асфальту. Пруд потерял сознание и умер в больнице через несколько дней. По итогам внутреннего расследования от службы отстранили сразу 7 полицейских. Но успокоить жителей в городе официальные заявления пока не помогают. И вот уже представители силовых структур заявили о том, что протест явно подогревается искусственно.

"У нас, действительно, есть данные, что были внешние агитаторы, которые приехали в Рочестер. У тех, кто хотел спровоцировать, с собой были стеклянные бутылки, бутылки со льдом, камни – их бросали в полицейских", - заявил начальник полиции Рочестера Ларон Синглетэри.

Видео погромов не оставило равнодушным Дональда Трампа. Он выложил кадры у себя в твиттере, сопроводив подписью. Связал "мирные" протесты и примирительную по отношению к митингующим риторику демократов. Своих конкурентов хозяин Белого Дома клеймит почти ежедневно и по разным поводам.

"Массовая кампания по дезинформации проводится демократами, их партнёрами, фальшивыми новостными СМИ и крупными технологическими компаниями. Они создают лживые истории, а затем продвигают их так, как никогда раньше, даже во время кампании 2016 года. Это угрожает нашей стране и должно прекратиться немедленно. Победа 2020!" – написал в соцсети президент США Дональд Трамп.

Трамп не уточнил, какой именно фейк он имел в виду на этот раз. Но твит был сделан после интервью Камалы Харрис на канале CNN - кандидат в вице-президенты США от демократов вновь говорила о России, якобы подарившей победу республиканцам.

"Для меня ясно, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Я входила в комитет по разведке Сената. Мы опубликовали подробный доклад о том, как именно, по нашему мнению, это произошло. Я считаю, что в выборы 2020 года будет иностранное вмешательство и что Россия будет в первых рядах", - объявила Камала Харрис, кандидат в вице-президенты США от Демократической партии.

По данным нового соцопроса, в предвыборной гонке разрыв между Джо Бойденом и Дональдом Трампом увеличился до 10 пунктов. Демократа поддерживают почти все так называемые "колеблющиеся" штаты. На то, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, у республиканца остается меньше 2 месяцев.

Егор Киселёв, Павел Румянцев, "ТВ Центр".

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