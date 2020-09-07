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Мишустин обратился к участникам суперфинала конкурса "Лидеры России"

11:55
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Победителей определят в ходе деловых игр

В подмосковном Солнечногорске сегодня проходит суперфинал конкурса "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Заявки на участие в конкурсе подали свыше двухсот тысяч молодых управленцев. В заключительный этап вышли триста. Победителей определят деловые игры. На итоговый балл также повлияет оценка коллег по команде и наставников проекта. Предусмотрена и образовательная программа - мастер-классы и лекции. Сегодня перед участниками конкурса выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Каждый из вас уже добился успехов, лидерских позиций в своей профессии, в умении общаться и понимать людей, в желании изменить мир вокруг себя. Именно поэтому ваше имя сейчас в списке финалистов. Сдан не первый, но возможно один из главных экзаменов в вашей жизни, потому что конкурс - это проверка не только ваших талантов и знаний. Это, прежде всего, выбор вашего будущего", - заявил председатель правительства России.

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