Ракова: около 25 тысяч добровольцев записались на испытания вакцины в Москве

Их обследуют врачи

Порядка 25 тысяч добровольцев записались на участи в испытания вакцины от коронавируса в Москве.

Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего планируется привлечь 40 тысяч человек.

Медицинские обследования волонтеров на предмет возможных противопоказаний уже начались. По результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании, передает РИА Новости.

Стать участником программы может любой москвич старше 18 лет, не болевший коронавирусом и не имеющий симптомов ОРВИ. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Парам, которые привились от коронавируса, стоит воздержаться от зачатия в течение трех месяцев.

Для участия в программе нужно оставить заявку на портале mos.ru. Вакцинация проходит бесплатно.

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