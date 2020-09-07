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Россия понизила место в рейтинге надежности интернета

10:36
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Страна опустилась с 11 места на 13

Россия понизила свое место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета. Сейчас страна опустилась на 13 строчку, хотя еще в прошлом году занимала 11 место и совсем немного не дотягивала до десятки лидеров.
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Отмечается, что рейтинг ведется с 2016 года, в нем анализируют показатели 249 стран. Он учитывает, как отказ одной автономной системы (AS, АС) влияет на глобальную связность отдельного региона.

В этом году эксперты установили, что 5,08% доли сетей национального сегмента потеряют свою устойчивость в случае отказа одного из операторов связи.

"В 2020 году позитивная глобальная тенденция к повышению надежности и общей доступности сетей во всем мире сохраняется. Число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на пять. В этом году оно достигло в общей сложности 40", - рассказал эксперт Артем Гавриченков.

В пятерку лидеров вошли Бразилия, Германия, Швейцария, Украина и Великобритания, передает РИА Новости.

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