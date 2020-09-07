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МИД Польши опроверг подлинность записи разговора о Навальном

11:16
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Ранее в Минске заявили, что отравление было сфальсифицировано

В министерстве иностранных дел Польши опровергли информацию о телефонном разговоре Варшавы и Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", - цитирует сообщение МИД агентство ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что разведка перехватила разговор Берлина и Варшавы об "отравлении" Навального. Материалы переданы в ФСБ России. Позже была опубликована запись телефонного разговора.  

На данный момент Навальный находится в коме в больнице "Шарите" в Берлине. Немецкие специалисты нашли в крови оппозиционера отравляющие вещества, однако врачи из Омска, где ранее лечился Навальный, никаких ядов не обнаружили. Российские врачи полагают, что у Навального нарушился обмен веществ.

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