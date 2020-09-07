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За что могут заблокировать e-mail

10:47
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Специалист перечислил три причины блокировки

Эксперт Станислав Косарев заявил, что право на блокировку e-mail имеют только почтовые сервисы. При этом заблокировать учетную запись пользователя можно лишь в том случае, если он распространяет спам, есть подозрение на взлом или же поступил официальный запрос от госорганов и соответствующих ведомств.

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"Когда мы заводим почту на Mail.ru и "Яндексе", то по умолчанию соглашаемся на пользовательское соглашение. В нем, если внимательно прочитать условия, говорится, что почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя. Также почтовые сервисы имеют право приостановить или ограничить доступ к любому из почтовых ящиков без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей", - рассказал Косарев.

Он объяснил, что в большинстве случаев почту блокируют из-за подозрительной активности, в которую входит попытка залогиниться из незнакомого места или с незнакомого устройства, а также незнание пароля, передает агентство "Прайм".

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