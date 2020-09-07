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Сергунина пригласила горожан на онлайн-показ коллекций молодых дизайнеров

10:57
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Мастера покажут свои капсульные коллекции

В Москве открылся прием заявок на участие в выставке-презентации молодых дизайнеров и художников Москвы Futurum Moscow, которая пройдет в онлайн-формате 3 октября 2020 года.

Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Ее слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

"Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров. Оценивать коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, байеры, блогеры и журналисты", - Сергунина.

Десять дизайнеров проведут подиумные шоу и перформансы, где представят свои капсульные коллекции, а современные молодые художники презентуют несколько созданных для события арт-работ.

Мероприятие проводится при поддержке Национальной палаты моды и столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Выставка будет доступна для просмотра из любой точки мира, участие в ней бесплатное.

Подать заявку могут московские дизайнеры и бренды одежды, ведущие свою деятельность не более пяти лет. Заявки принимаются на сайте до 22 сентября. Получить подробную информацию можно по электронной почте: moscow@futurummoscow.ru.

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