Сергунина пригласила горожан на онлайн-показ коллекций молодых дизайнеров

Мастера покажут свои капсульные коллекции
В Москве открылся прием заявок на участие в выставке-презентации молодых дизайнеров и художников Москвы Futurum Moscow, которая пройдет в онлайн-формате 3 октября 2020 года.
Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Ее слова приводит официальный сайт мэра Москвы.
"Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров. Оценивать коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, байеры, блогеры и журналисты", - Сергунина.
Десять дизайнеров проведут подиумные шоу и перформансы, где представят свои капсульные коллекции, а современные молодые художники презентуют несколько созданных для события арт-работ.
Мероприятие проводится при поддержке Национальной палаты моды и столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Выставка будет доступна для просмотра из любой точки мира, участие в ней бесплатное.
Подать заявку могут московские дизайнеры и бренды одежды, ведущие свою деятельность не более пяти лет. Заявки принимаются на сайте до 22 сентября. Получить подробную информацию можно по электронной почте: moscow@futurummoscow.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"