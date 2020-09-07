Попова объявила, сколько россиян уже переболели коронавирусом

В Роспотребнадзоре озвучили официальные данные

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько россиян на данный момент переболело коронавирусной инфекцией. Она отметила, что на сегодняшний день в стране лишь 0,6% жителей имеют подтвержденный иммунитет к COVID-19, передает РИА Новости.

"Сегодня в России – это чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы, с 1 января текущего года", заявила Попова в ходе Всероссийского конгресса по инфекционным болезням.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 27 миллионов человек, 881 тысяча из них скончалась.

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