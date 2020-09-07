Мишустин рассказал о принципах работы социальных лифтов

В первую очередь должны быть не связи, а знания

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что добиться продвижения и социального роста должно быть возможно только благодаря личным качествам и достижениям, а не по протекции.

Глава правительства подчеркнул, что в российском кабмине люди находятся за талант, знания и личные достижения. Он отметил, что правительство также является социальным лифтом, который позволяет повысить эффективность госаппарата, передает РИА Новости.

"Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто сегодня пришел работать сегодня в кабинет министров, я совершенно искренне это говорю, получили свои посты, в первую очередь, благодаря своим знаниям и компетенциям", - заверил Мишустин.

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