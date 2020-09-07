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Башаров поделился трогательным фото с подросшей дочкой

11:30
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Актера называют хорошим отцом

6 сентября дочке Марата Башарова исполнилось 16 лет. Актер опубликовал в Instagram фото с именинницей.
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Амели - дочь Башарова от Елизаветы Круцко. Актер видит ее в основном по выходным и во время отпуска. Это не мешает отцу с дочерью поддерживать теплые отношения. 

"Солнышко мое любимое! С днем рождения! Будь счастлива!" - написал он в соцсети, опубликовав архивное фото Амели. Девочка позирует с попугаем на плече. 

Позднее Марат Башаров показал черно-белый снимок, на котором он прижимает дочь к груди. "16 лет любви!" - подписал он этот трогательный кадр. 

- 16 лет! Как летит время, - пишут в комментариях. 

- Папино счастье. 

- Как это мило, вот какая огромная отцовская любовь! 

- Самый лучший папа на свете. 

- С днем рождения! Пусть удача сопутствует тебе во всем! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Marat Basharov (@marabash1)

Напомним, что у Башарова также подрастает четырехлетний сын Марсель, которого родила экс-супруга звезды Елизавета Шевыркова. Они со скандалом расстались в 2019 году. Несмотря на это, актер старается как можно чаще общаться с сыном. 

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