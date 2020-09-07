Соратницу Тихановской похитили

Мария Колесникова не выходит на связь

Члена Координационного совета белорусской оппозиции, соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову похитили в центре Минска. Инцидент произошел утром в понедельник, 7 сентября.

Сообщается, что возле здания Национального художественного музея остановился автобус с надписью "Связь", в который Колесникову посадили насильно, а затем увезли.

Член Координационного совета Максим Знак признался, что не сможет связаться с Марией. Сотрудники правопорядка в Минске сообщили, что началась проверка сообщения о похищении Колесниковой, передает РИА Новости.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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