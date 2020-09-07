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Опубликовано видео с "эльфийской" свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского

12:07
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Невеста сама сшила себе платье

19-летняя Мария, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, опубликовала в Instagram видео со свадьбы. 
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На торжество Мария надела венок из цветов и белое платье, которое сшила своими руками. На свадьбу она позвала только самых близких и родных, в том числе, конечно, маму с папой. Мария пригласила музыкантов, которые играли для гостей на лире и пели на древнегреческом языке. 

"У нас получилась эльфийская свадьба", - сказала Мария на видео, которое сняла Любовь Толкалина. На выходе из ЗАГСа молодожены и гости ели низкокалорийные пирожные (Мария за здоровое питание) и отвечали на вопросы журналистов. Потом Мария и ее муж Никита отправились на фотосессию. 

Мария и Никита вместе уже около года. Он старше ее на 10 лет. Егор Кончаловский сначала с подозрением относился к ухажеру Марии, но со временем смирился с ее выбором. Возлюбленные хотели устроить свадьбу летом, но их планы нарушила пандемия коронавируса. К тому же они хотели поднакопить денег на праздник. 

Напомним, что Толкалина и Кончаловский жили вместе с 1996 по 2009 год. При этом официально они объявили о расставании только в 2017 году.  

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