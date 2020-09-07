Фитнес-тренер рассказал о правильном завтраке для похудения

Утром нужно много есть

Популярный фитнес-тренер Аарон Браун рассказал о завтраке человека, желающего избавиться от лишнего веса. По словам специалиста, первый прием пищи должен состоять из большей части суточного рациона.

Браун считает, что сытный и плотный завтрак помогает лучше контролировать аппетит в течение дня. К примеру, утром можно съесть мясо птицы, или говядины, морепродукты, белую рыбу, и молочные продукты. Также неплохим вариантом станет сочетание лососевых видов рыбы, яиц, овощей и фруктов. Также в меню можно внести авокадо, шпинат и грибы.

Браун объяснил свою систему тем, что если человек утром съедает 50% дневных калорий, то он легче переносит голод и сжигает лишние килограммы в течение дня. Оставшиеся 30% калорий нужно съедать за обедом и лишь 20% за ужином, передает МК со ссылкой на Express. Тренер отметил, что при таком режиме питания за 12 недель можно похудеть на 9 килограмм.

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