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Рианна упала с самоката и разбила лицо

12:10
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Певице предстоит восстановление

Американская певица Рианна неудачно упала с электросамоката.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября. Певица не удержалась на самокате и упала, ударившись лицом об асфальт.

Позже фотографии Рианны с синяками попали в Сеть, и обеспокоенные поклонники решили, что на артистку напали. На это есть причины: в 2009 году бывший парень Рианны Крис Браун избил возлюбленную, за что был приговорен к пяти годам тюрьмы условно.

Но представитель Рианны поспешил развеять все опасения, пишет Independent.

"Рианна сейчас в полном порядке, но на прошлой неделе перевернулась на электросамокате и ушибла лоб и лицо. К счастью, серьезных травм не было, и она восстанавливается", - сообщил менеджер.

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