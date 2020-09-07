Саакашвили выдвинули кандидатом на пост премьера Грузии

Политика не пугают возбужденные против него уголовные дела

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) выдвинула своего основателя Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.

Об этом на брифинге заявил председатель партии Григол Вашадзе, передает ТАСС.

При этом Саакашвили в Грузии считается преступником. На него возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы. Кроме того, в декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что участвовать в парламентских выборах в Грузии. При этом оставлять пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины бывший грузинский президент не намерен.

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