ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саакашвили выдвинули кандидатом на пост премьера Грузии

12:26
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Политика не пугают возбужденные против него уголовные дела

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) выдвинула своего основателя Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.
Решил напомнить о себе: почему Саакашвили собрался в Грузию

Об этом на брифинге заявил председатель партии Григол Вашадзе, передает ТАСС.

При этом Саакашвили в Грузии считается преступником. На него возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы. Кроме того, в декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что участвовать в парламентских выборах в Грузии. При этом оставлять пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины бывший грузинский президент не намерен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.