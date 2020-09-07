Евгений Стычкин станет отцом в пятый раз

Роды состоятся в октябре

46-летний актер Евгений Стычкин и 40-летняя актриса Ольга Сутулова ждут ребенка. Об этом рассказала мама артиста - бывшая солистка Большого театра Ксения Рябинкина.

75-летняя Рябинкина живет на даче по соседству с сыном и его женой. "Они сейчас маленького ждут. Для Жени это будет пятый ребенок, а для Оли - первый. Уверена, она станет хорошей мамой, ведь хозяйка замечательная. Я весь день провожу у них, только спать ухожу к себе", - рассказала Рябинкина eg.ru.

По данным портала, Сутулова станет мамой в октябре, причем без помощи ЭКО.

На днях у бывшей балерины был день рождения. Сын подарил ей беговую дорожку, которая ей понадобилась после операции на тазобедренных суставах.

У Евгения Стычкина четверо детей. Дочь Соня - от однокурсницы Юли Жемчуговой. В браке с пианисткой Екатериной Сканави у актера родились сыновья Алексей и Лев, а также дочь Александра.

Мама Стычкина сказала, что она хорошо ладит со всеми невестками. "Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что к молодым не надо лезть. Ничего все равно не изменишь, а вот помешать можешь", - сказала Ксения Рябинкина.

Напомним, что Стычкин и Сутулова начали встречаться на съемках фильма "Контракт на любовь". С 2007 года актер жил на две семьи, не решаясь уйти от Сканави. Возлюбленные поженились в 2012 году.

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