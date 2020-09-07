В Кремле рассказали о скором визите Лукашенко в Москву

Глава Белоруссии посетит российскую столицу в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву может состояться уже в ближайшие дни.

Представитель Кремля рассказал о ходе подготовки визита президента Белоруссии, передает РИА Новости. "Она находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сообщил Песков.

Ранее Белоруссию посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. В Минске он обсудил с Александром Лукашенко вопросы взаимодействия двух стран, в процессе беседы были затронуты темы открытия границ и поставки в республику российской вакцины от коронавируса.

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