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В Кремле рассказали о скором визите Лукашенко в Москву

12:47
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Глава Белоруссии посетит российскую столицу в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву может состояться уже в ближайшие дни.

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Представитель Кремля рассказал о ходе подготовки визита президента Белоруссии, передает РИА Новости. "Она находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сообщил Песков.

Ранее Белоруссию посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. В Минске он обсудил с Александром Лукашенко вопросы взаимодействия двух стран, в процессе беседы были затронуты темы открытия границ и поставки в республику российской вакцины от коронавируса.

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