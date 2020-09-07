Зарплаты бюджетников проиндексируют

Об этом сообщили в кабмине

В российском правительстве приняли решение, согласно которому зарплата бюджетников в ближайшее время будет проиндексирована на 3%. В кабмине заявили, что пересчет пройдет с 1 октября.

Индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений", - сказано в представленном документе.

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