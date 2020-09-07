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"Не во мне причина": Снигирь рассказала об уходе Цыганова из семьи

13:10
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Актриса тяжело переживала травлю

Российская актриса Юлия Снигирь впервые откровенно рассказала о своих отношениях с Евгением Цыгановым.
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В интервью ведущей Ксении Собчак она призналась, что не причастная к расставанию Цыганова с актрисой Ириной Леоновой, от которой у него родились семеро детей.

"Все-таки там не совсем во мне причина, и это все-таки их дело <…> Скажем так, когда эти решения принимались, меня не было в жизни этой семьи. Это их общее решение. Наверное, Женя не тот человек, который будет пытаться ради общественного мнения и для того, чтобы держать лицо, что-то придумывать, подстраивать и фальсифицировать", - сообщила актриса.

Снигирь призналась, что на нее сильно давит общественное мнение, пристальное внимание прессы к ее личной жизни, злобные комментарии в социальных сетях и "образ разлучницы", которым ее заклеймили россияне.

"Когда мне в инстаграме какая-нибудь женщина пишет: "Сдохни, сволочь, тварь! Ты разбила семью!", я понимаю, насколько для нее это болевая точка, что она так реагирует: значит, она либо боится потерять свою семью, либо у нее уже нет этой семьи. Людям же не приходит в голову, что бывает по-другому", - рассказала актриса.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе уже пять лет. Статус их отношений все еще не известен. То Юлия носит на безымянном пальце обручальное кольцо, то называет Евгения просто своим парнем, а не мужем.

Отметим, что у Цыганова есть еще семь детей от актрисы Ирины Леоновой. Несмотря на новые отношения, актер часто видится со всеми своими детьми и поддерживает их материально.

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