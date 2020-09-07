Лопырева прокомментировала победу сборной России по футболу

Команда обыграла сборную Венгрии

Модель и телеведущая Виктория Лопырева порассуждала о победе сборной России по футболу над командой из Венгрии во втором туре группового раунда Лиги В Лиги наций со счетом 3:2.

Российские футболисты одерживают вторую победу подряд, ранее они обыграли сборную Сербии с результатом 3:1. Модель оценила результаты и пришла к выводу, что у сборной России есть все шансы единолично возглавить группу.

"На мой взгляд, непрерывная ротация и высочайшая конкуренция за место в составе, когда каждый игрок имеет шанс проявить себя и при этом никто не может быть уверен, что завтра выйдет в основе — вот он, подход Черчесова. Привыкаем, друг, к победам. Не так ли?" - поделилась Лопырева своим мнением в Сети.

Ранее телеведущая рассказала о спортивных успехах сына. Марк-Лионель с малых лет увлекается футболом.

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