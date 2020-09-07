Путин поручил врио главы Калужской области поддержать стройотрасль

Президент обратил внимание Владислава Шапши на проблемы региона

Социально-экономическую ситуацию в Калужской области обсудил сегодня Владимир Путин с временно исполняющим обязанности главы региона Владиславом Шапшой. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин отметил: по многим показателям Калужская область традиционно находится в передовиках. Растут промышленное производство, валовой региональный продукт, сельское хозяйство и объем торговли. По словам Владислава Шапши, предприятия не прекращали работу даже на пике распространения коронавируса. Это позволило поддержать стабильность на рынке труда и уровень доходов граждан. Также поговорили и о ситуации в строительной сфере.

"Вы упомянули о некоторых вопросах, связанных со строительством. Это очень хорошо, что Вы решаете проблемы обманутых дольщиков, абсолютно точно. И правильно, что обращаете внимание на так называемые трудно финансируемые мандаты, имею в виду обеспечение жильем детей-сирот – чрезвычайно важная, очень острая, чувствительная тема для страны в целом, я понимаю, и для вашего региона тоже. Поэтому сразу говорю, что мы постараемся вас поддержать здесь. Что касается проблемных вопросов: они тоже есть, при любой большой, масштабной работе они есть. Хочу обратить Ваше внимание на строительный комплекс", - сказал президент России Владимир Путин.

"У нас серьёзные планы по строительству жилья. В текущем году мы построим не менее 810 тысяч квадратных метров. Выполняются все показатели национального проекта по строительству и по расселению людей из аварийного жилого фонда. До 2025 года нам предстоит расселить около 4,5 тысячи человек. Однако эту работу мы планируем завершить досрочно, уже через два года", - заявил Владислав Шапша, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области.

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