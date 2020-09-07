Пропавших в горах Сочи детей эвакуировали

Больше суток они провели в горах под открытым небом

Туристов, пропавших в горах Сочи в воскресенье, нашли и эвакуировали на вертолете. Об этом сообщает администрация города. Накануне в Краснодарском крае с маршрута сошла группа из одиннадцати человек. Большинство из них - дети. Поиск вели несколько десятков спасателей и добровольцы.

Больше суток дети провели в горах, под открытым небом. С собой у них не оказалось даже палаток - ночевать в походе не планировали. Восемь юных спортсменов от девяти до шестнадцати лет - воспитанники школы олимпийского резерва из Тверской области. На отдыхе их сопровождали тренеры. Накануне рано утром они пешком отправились из посёлка Эсто-Садок в Адлерском районе к озеру на Розе Пик. Но до позднего вечера так и не вернулись и не вышли на связь. Ближе к полуночи взволнованные родители позвонили в МЧС. Десятки спасателей всю ночь и всё утро искали пропавших туристов. Прочёсывали каждый метр.

Заблудиться группа могла из-за тумана, который опустился в горы после дождя. Такая погода осложнила и поиски. В посёлке Красная Поляна сразу же развернули оперативный штаб: помимо спасателей, в нем работали представители городской администрации и всех экстренных служб. Пропавшую группу искали почти 200 человек, в том числе казачьи отряды и волонтёры. Крутые горы, узкие ущелья. Местами здесь нет связи. Только сегодня около 11 часов утра один из пропавших детей смог дозвониться родителям и сообщить о местонахождении группы. Они оказались на горе Ачишхо. Высота - более двух тысяч метров над уровнем моря, до ближайшего населённого пункта, посёлка Красная поляна - восемь километров. Эвакуировать их пришлось на вертолёте.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

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