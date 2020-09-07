В Москве наградили лучшие школьные музеи ВОВ

Заявки подали более трех тысяч школ

В Москве наградили лучшие школьные музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Это победители конкурса "Историческая память", который организовала "Единая Россия".

Заявки подали более трех тысяч школ - как городские, так и сельские. То есть каждая 12 в стране. Лучшие музеи получили гранты на развитие, передает "ТВ Центр". Большинство из них посвящены истории войны и героям-землякам. Во многих представлены редкие находки, которые в ходе раскопок обнаружили сами школьники.

"Хороший школьный музей - не просто хранит свидетельства о великом подвиге нашего народа, он еще и мотивирует школьников, молодых людей на самостоятельное изучение истории и обеспечивает преемственность поколений", - заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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