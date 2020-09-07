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Около 25 тыс. москвичей записались на исследование вакцины от COVID

15:23
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

В столице начались медицинские обследования добровольцев

Около 25 тысяч москвичей подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса, передает "ТВ Центр".

Сегодня начались медицинские обследования добровольцев. Они позволят  выявить возможные противопоказания. Во время приема у пациента измеряют температуру и давление, берут анализы. Также выясняют, чем болел человек и есть ли у него аллергия. Исследования третьего этапа  продлятся полгода. Они помогут получить постоянную регистрацию для вакцины и расширить возрастную группу.

"Нам действительно нужна эта вакцина. Никуда коронавирусная инфекция не уйдет, она с нами будет жить и нам нужно учиться от нее защищаться. Надо сказать, что по результатам первой и второй фазы у всех добровольцев выработался очень хороший уровень гуморального и клеточного иммунитета. Они защищены от коронавирусной инфекции. Кроме того, не было выявлено значимых побочных инфекций", - сообщила главный врач инфекционной клинической больницы номер 2, доброволец Светлана Краснова.

"Я ознакомился с материалами о вакцине, прежде чем принять такое решение, испытания уже проводились,  я посмотрел на все возможные и невозможные  побочные эффекты и принял для себя взвешенное решение", - заявил доброволец Родион Газманов.

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