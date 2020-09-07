ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Ярославском направлении МЖД открыли дополнительные пути

16:08
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Интервал движения электричек в часы пик сократился до двух минут

До двух минут сократился интервал движения электричек в часы пик на Ярославском направлении Московской железной дороги. Это абсолютный рекорд в мире по интенсивности пригородного сообщения, передает "ТВ Центр".

Сегодня на участке Мытищи - Пушкино был запущен четвертый железнодорожный путь, а от Ярославского вокзала до Мытищ - пятый. В расписание электричек добавили до 50 пар поездов. Помимо укладки новых путей, строители построили четыре моста, шесть путепроводов, реконструировали сложные участки в районе Ярославского вокзала и в Мытищах. Кроме того, почти на 10 станциях построены дополнительные платформы. Но и это ещё не всё.

"Это совместная программа, которую мы сегодня реализуем вместе с правительством Москвы, это подходы к остановочным пунктам на радиусе полтора километра, чтобы нашим пассажирам было удобно не только осуществлять перевозку, но в том числе и транспортная доступность от места жительства", - заявил начальник МЖД Михаил Глазков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Направление МЖД
Направление МЖД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.