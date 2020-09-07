На Ярославском направлении МЖД открыли дополнительные пути

Интервал движения электричек в часы пик сократился до двух минут

До двух минут сократился интервал движения электричек в часы пик на Ярославском направлении Московской железной дороги. Это абсолютный рекорд в мире по интенсивности пригородного сообщения, передает "ТВ Центр".

Сегодня на участке Мытищи - Пушкино был запущен четвертый железнодорожный путь, а от Ярославского вокзала до Мытищ - пятый. В расписание электричек добавили до 50 пар поездов. Помимо укладки новых путей, строители построили четыре моста, шесть путепроводов, реконструировали сложные участки в районе Ярославского вокзала и в Мытищах. Кроме того, почти на 10 станциях построены дополнительные платформы. Но и это ещё не всё.

"Это совместная программа, которую мы сегодня реализуем вместе с правительством Москвы, это подходы к остановочным пунктам на радиусе полтора километра, чтобы нашим пассажирам было удобно не только осуществлять перевозку, но в том числе и транспортная доступность от места жительства", - заявил начальник МЖД Михаил Глазков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"