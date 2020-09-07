Как работают системы безопасности Лефортовского тоннеля в Москве

Несмотря на сложную конструкцию, здесь всё находится под контролем

Более 3 километров замкнутого пространства на глубине почти 30 метров, семь полос - три в одну сторону и четыре в другую, интенсивный поток машин - это Лефортовский тоннель. Несмотря на сложную конструкцию, здесь всё под контролем. Главное - соблюдать правила движения и сохранять спокойствие.

Въезжая в Лефортовский тоннель, даже самые аккуратные столичные водители интуитивно прибавляют скорость. Кто-то считает, что воздух здесь не очень полезен для здоровья и поэтому старается проехать это место побыстрей, а кто-то себя чувствует некомфортно в замкнутом пространстве самой глубокой и одной из самых протяженных подземных магистралей в Москве.

"Есть такое чувство небольшое, страх, не дай Бог заглохнуть. Ловит ли здесь телефон, чтобы вызвать машину эвакуации", - заявил водитель Роман Барсков.

Причин паниковать даже при серьёзных чрезвычайных ситуациях у водителей нет, заверяют специалисты, занимающиеся обслуживанием Лефортовского тоннеля. Каждый автомобиль, пересекающий его границы, сразу оказывается под контролем. Изображение в режиме реального времени передаётся на мониторы диспетчерского пункта. Это центр управления всеми системами тоннеля: вентиляции, освещения, водоудаления, замера уровня загазованности, пожарной безопасности и дымоудаления, а также видеонаблюдения и связи. Любая из них в режим ликвидации различных чрезвычайных ситуаций переключаются автоматически. Несмотря на это, за всем, что происходит в тоннеле, круглосуточно следит целая команда специалистов.

"За трафиком - у нас вот эта вот панель, здесь несколько камер по всей протяженности нашего тоннеля. Если будет чрезвычайная ситуация, то у меня есть инструкция, по которой я разблокирую те двери, которые необходимо в данный момент", - рассказал Дмитрий Мудров, оператор автоматизированных систем управлния ГБУ "Гормост".

Аварийные выходы, предназначенные для срочной эвакуации, в Лефортовском тоннеле расположены через каждые 90 метров.

"Человек, попадая сюда, открывает дверь с помощью антипаники и попадает в сам эвакуационный склиз. Перед каждым эвакуационным склизом есть телефонный аппарат. Это прямая связь с диспетчером", - сообщил Сергей Кулагин, главный инженер участка "Лефортовский" ГБУ "Гормост".

К большому удивлению тех, кому однажды уже доводилось воспользоваться аварийными выходами в Лефортовском тоннеле, ведут они не наверх, а наоборот вниз.

Непосредственно под проезжей частью проходит еще один тоннель. Это так называемая зона безопасности. Здесь свежий воздух, а проникновению угарного газа препятствует система вентиляции. Именно сюда через аварийные выходы должны спуститься люди при чрезвычайной ситуации.

Впрочем, за все 18 лет существования Лефортовского тоннеля использовать зону безопасности по прямому назначению команде объекта приходилось всего трижды. Причем последняя из таких ситуаций, по словам специалистов, произошла ещё в 2006 году, когда работы по вводу в эксплуатацию всех систем тоннеля ещё велись.

Татьяна Сидорова, Александр Козликин, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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