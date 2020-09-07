Опубликовано видео обыска у торговца тяжелыми наркотиками в Москве

Возбуждено уголовное дело

В Зеленограде столичные полицейские задержали мужчину, который распространял тяжелые наркотики.

По данным следствия, 28-летний уроженец Средней Азии организовал незаконный бизнес прямо на съемной квартире. Он получал крупные партии запрещенных веществ, разбавлял их, фасовал и делал закладки.

В ходе обыска служебная собака обнаружила пакеты с неизвестным порошком. Всего 600 грамм. Это оказался героин. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр". Злоумышленник взят под стражу.

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