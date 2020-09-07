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Видео последствий крупного ДТП с участием автобуса в Москве

15:23
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Пострадала женщина

В Москве на Перовской улице произошло крупное ДТП. Водитель иномарки хотел проскочить перекресток прямо перед автобусом.

В результате произошло столкновение. От удара автомобили буквально снесли фонарный столб, а иномарку по инерции выкинуло на тротуар. Одна из пассажирок автобуса с травмой руки оказалась в больнице, передает "ТВ Центр".

Сейчас следователи выясняют причину аварии. По предварительным данным, виновник - водитель легковушки. По правилам он должен был уступить дорогу общественному транспорту.

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