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Мужчина умер на концерте Земфиры

13:37
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Ему было 63 года

Мужчина скончался на концерте певицы Земфиры на фестивале Stereoleto в Петербурге. 

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Инцидент произошел 6 сентября на территории общественного пространства "Севкабель Порт". 

Как пишут "Невские новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, мужчину без сознания вынесли из толпы слушателей.  

Врачи пытались спасти его в течение 10 минут, но безуспешно. В машине скорой помощи он скончался. 

По данным портала, покойный не был фанатом Земфиры, он работал в "Севкабель Порту".

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