Мужчина умер на концерте Земфиры

Ему было 63 года
Мужчина скончался на концерте певицы Земфиры на фестивале Stereoleto в Петербурге.
Инцидент произошел 6 сентября на территории общественного пространства "Севкабель Порт".
Как пишут "Невские новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, мужчину без сознания вынесли из толпы слушателей.
Врачи пытались спасти его в течение 10 минут, но безуспешно. В машине скорой помощи он скончался.
По данным портала, покойный не был фанатом Земфиры, он работал в "Севкабель Порту".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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