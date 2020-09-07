Мужчина умер на концерте Земфиры

Ему было 63 года

Мужчина скончался на концерте певицы Земфиры на фестивале Stereoleto в Петербурге.

Инцидент произошел 6 сентября на территории общественного пространства "Севкабель Порт".

Как пишут "Невские новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, мужчину без сознания вынесли из толпы слушателей.

Врачи пытались спасти его в течение 10 минут, но безуспешно. В машине скорой помощи он скончался.

По данным портала, покойный не был фанатом Земфиры, он работал в "Севкабель Порту".

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