Центризбирком предложил обсудить дату выборов, чтобы не мешать учебе

Досрочных выборов в Госдуму не будет

В связи с принятием в России закона о многодневном голосовании необходимо обсудить дату проведения выборов.

С таким предложением выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Большинство избирательных участков располагаются в учебных заведениях. Если раньше выборы традиционно проходили в воскресенье, то сейчас этот процесс может затронуть и будни. Памфилова подчеркнула, что проведение выборов не должно мешать образовательному процессу.

"Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования, или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю", - сообщила она.

Памфилова отметила, что не ожидает в этом году досрочных выборов в Государственную Думу, передает "Интерфакс".

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