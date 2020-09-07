Стремительно похудевший Лазарев ответил на критику в Сети

Теперь ему будет легче двигаться на сцене

37-летний певец Сергей Лазарев прокомментировал бурную реакцию, которую вызвало в Сети его стремительное похудение. За четыре месяца он сбросил 12 килограммов.

Кому-то подтянутая фигура Лазарева нравится, кому-то нет. Некоторые посчитали, что он слишком худой и не такой милый, каким был "с щечками". А сам певец просто в восторге от своего внешнего вида. У него действительно стало меньше мышц, однако он намерен их вернуть благодаря усиленным тренировкам. Мускулатура - дело наживное, говорит звезда.

"Я безумно рад, что удалось сбросить годами накапливаемый жир. Который, может, не сразу был виден, но я вам честно скажу, что он был. А теперь его нет, чему я безумно рад. Петь, двигаться, танцевать с таким весом гораздо легче. В телевизоре я тоже буду гораздо худее, потому что иногда щеки уже не помещались в телевизор", - сказал Сергей Лазарев на видео, опубликованном в Instagram.

Музыкант до сих пор не рассказал, как ему удалось избавиться от лишнего веса и, по его же словам, помолодеть лет на 20. Зато артист опубликовал новое видео с голым торсом, чем привел в восторг своих поклонниц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"