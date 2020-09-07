ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему вечером возникает тяга к сладкому

14:25
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Диетолог научил, как побороть желание съесть сладости перед сном

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, почему ближе к вечеру или даже перед сном многие начинают хотеть сладкого. Специалист подчеркнул, что дело в физиологических особенностях человеческого организма.

Диетолог рассказала о вреде и пользе чая
Диетолог рассказала, чем опасны разгрузочные дни на арбузах

"Примерно в 16-17 часов дня у человека физиологически выделяется инсулин, он понижает уровень сахара в крови ниже нормы. За счет этого у вас появляется чувство голода", - объяснил диетолог.

Ковальков рекомендовал в 17-18 часов баловать себя чем-то сладким, чтобы поднять сахар в крови до нормы. По его словам, если вечером организм требует сладкого, значит днем поступило слишком мало углеводов.

"Вечером у нас уходит сознание, наступает царство подсознания, это нас раскрепощает. Поэтому все рестораны работают по вечерам, снимаются все запреты", - добавил Ковальков. Он посоветовал увеличить количество углеводов в сутки, чтобы последний их прием приходился на 17-18 часов – тогда к вечеру не будет такого острого желания наесться сладостями, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Девушка ест сладкое
Девушка ест сладкое
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.