Почему вечером возникает тяга к сладкому

Диетолог научил, как побороть желание съесть сладости перед сном

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, почему ближе к вечеру или даже перед сном многие начинают хотеть сладкого. Специалист подчеркнул, что дело в физиологических особенностях человеческого организма.

"Примерно в 16-17 часов дня у человека физиологически выделяется инсулин, он понижает уровень сахара в крови ниже нормы. За счет этого у вас появляется чувство голода", - объяснил диетолог.

Ковальков рекомендовал в 17-18 часов баловать себя чем-то сладким, чтобы поднять сахар в крови до нормы. По его словам, если вечером организм требует сладкого, значит днем поступило слишком мало углеводов.

"Вечером у нас уходит сознание, наступает царство подсознания, это нас раскрепощает. Поэтому все рестораны работают по вечерам, снимаются все запреты", - добавил Ковальков. Он посоветовал увеличить количество углеводов в сутки, чтобы последний их прием приходился на 17-18 часов – тогда к вечеру не будет такого острого желания наесться сладостями, передает "Вечерняя Москва".

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