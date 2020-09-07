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В Госдуме предложили сократить часы ОБЖ в школе

14:16
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

А вместо них проводить военно-учебные сборы

В Госдуме выступили за сокращение часов ОБЖ ("Основы безопасности жизнедеятельности") в школе, поскольку ряд экспертов назвали этот предмет самым бесполезным.

Такое предложение озвучил агентству "Москва" первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. вместо ликвидированных часов ОБЖ можно проводить военно-учебные сборы.

"У нас в последнее время довольно много родителей хотели бы, чтобы детей готовили к основам военной службы. В рамках ОБЖ это тоже можно было бы сделать <…> Поэтому я бы не стал целиком ликвидировать курс, но сделал бы его более прикладным", - сказал депутат.

Смолин отметил, что, учитывая перегруженность школьников, ОБЖ нужно придать сугубо практическую направленности.

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