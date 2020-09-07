Песков рассказал о качествах хорошего управленца

Он перечислил черты, которые есть у успешных руководителей

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хороший управленец должен уметь находить баланс между работой и личной жизнью, следить за своим здоровьем даже в стрессовой ситуации, понимать финансовые механизмы и уметь отделять оптимальное для себя от оптимального для своей компании.

Представитель Кремля признался, что и сам хотел бы обладать всеми этими качествами. "Работа современного управленца - это практически непрекращающийся стресс, соответствующие заболевания. Поэтому эта поддержка в стрессе, наверное, то, чего нам больше всего не хватает", - подчеркнул Песков.

Также он отметил, что "трудоголики горят ярко, но недолго". Песков посоветовал не заполнять всю свою жизнь работой, чтобы быстро не "сгореть".

Пресс-секретарь президента посоветовал руководителям развивать в себе эмпатию и научиться сопереживать другим людям. Кроме того, стоит стремиться к глубокому пониманию финансов, "пониманию принципов написания успешных сценариев, пониманию, как работают игровые среды и создаются успешные игры".

В заключение Песков рекомендовал отделять себя от организации и принимать решения, руководствуясь интересами компании, передает РИА Новости.

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