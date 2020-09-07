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Жена Тарасова стала телеведущей и столкнулась с травлей

15:19
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Она ведет шоу о хоккее

26-летняя модель Анастасия Костенко, которая воспитывает двух дочерей от футболиста Дмитрия Тарасова, стала телеведущей на казанском телевидении.
Дмитрий Тарасов будет платить алименты дочерям от Анастасии Костенко

Анастасия Костенко начала вести передачу о хоккее "Ак Барс Шоу". На шоу позвали министра спорта Татарстана и директора национального парка "Сайлюгемский". 

Фанаты "Ак Барса" раскритиковали Костенко. Мол, она скучная, зажатая и плохо говорит. Некоторые интернет-пользователи подозревают, что она не просто так попала на ТВ - то ли заплатила, то ли воспользовалась связями мужа. 

Анастасия Костенко проигнорировала нападки недоброжелателей. Она поблагодарила друзей и коллег за поддержку. "Для меня это был новый опыт, и я очень переживала, но интерес к неизвестному всегда мотивирует", - написала она в Instagram.

- Молодец! Собаки ой как лают, но караван идет, так держать, - пишут на странице Костенко. 

- Красавица, умница, научишься. У тебя все получится. 

- Я думал, это Анжелина Джоли. 

- Ну, хороша! Настенька, вы прелесть как красивы! 

- Так на Джоли похожи. 

Напомним, что Дмитрий Тарасов играет за казанский "Рубин".   

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