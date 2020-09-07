Жена Тарасова стала телеведущей и столкнулась с травлей

Она ведет шоу о хоккее

26-летняя модель Анастасия Костенко, которая воспитывает двух дочерей от футболиста Дмитрия Тарасова, стала телеведущей на казанском телевидении.

Анастасия Костенко начала вести передачу о хоккее "Ак Барс Шоу". На шоу позвали министра спорта Татарстана и директора национального парка "Сайлюгемский".

Фанаты "Ак Барса" раскритиковали Костенко. Мол, она скучная, зажатая и плохо говорит. Некоторые интернет-пользователи подозревают, что она не просто так попала на ТВ - то ли заплатила, то ли воспользовалась связями мужа.

Анастасия Костенко проигнорировала нападки недоброжелателей. Она поблагодарила друзей и коллег за поддержку. "Для меня это был новый опыт, и я очень переживала, но интерес к неизвестному всегда мотивирует", - написала она в Instagram.

- Молодец! Собаки ой как лают, но караван идет, так держать, - пишут на странице Костенко.

- Красавица, умница, научишься. У тебя все получится.

- Я думал, это Анжелина Джоли.

- Ну, хороша! Настенька, вы прелесть как красивы!

- Так на Джоли похожи.

Напомним, что Дмитрий Тарасов играет за казанский "Рубин".

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