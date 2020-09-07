Мужчина застрелил мать и дочь из-за дележки имущества

А затем покончил с собой

В подмосковном Дмитрове мужчина убил пожилую женщину и ее дочь, а после свел счеты с жизнью.

Инцидент произошел 5 сентября на территории одного из СНТ городского округа. Между хозяйкой участка и мужчиной вспыхнул конфликт на почве имущественного спора. В какой-то момент мужчина схватился за ружье и выстрелил сначала в пенсионерку, а затем в ее дочь. Женщины скончались на месте.

После содеянного мужчина покончил с собой, сообщили в подмосковном Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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