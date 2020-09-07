Лавров встретился с Башаром Асадом

Ожидается пресс-конференция глав МИД России и Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. В настоящее время российский министр находится на встрече с главой сирийского внешнеполитического ведомства Валидом Муаллемом.

Как сообщает РИА Новости, переговоры проходят в закрытом режиме. Подробности появятся в ближайшее время.

Ранее в США признали: Россия с успехом проводит свою военную кампанию в Сирии, что поможет ей добиться крупных стратегических успехов.

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